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Girne Üniversitesi Uzatmada Mağlup… Girne Üniversitesi: 90- İstanbul Üniversitesi: 93

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Girne Üniversitesi Uzatmada Mağlup… Girne Üniversitesi: 90- İstanbul Üniversitesi: 93
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 20. haftasında evinde konuk ettiği İstanbul Üniversitesine uzatmada 93-90 mağlup oldu.

GİRNE Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Mamak Belediyesi Spor Salonunda oynanan maçta, sert bir mücadele yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nde koç Fırat Okul ikinci periyotta iki teknik faulle oyundan atıldı.

Akışkan hücumla maça hızlı ve iyi başlayan taraf olan Girne Üniversitesi altıncı dakikada skoru 21-13'e getirdi. Bu bölümde TijanaKrivacevic çok etkili oldu. İlk periyodu Girne Üniversitesi 27-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta farkı 13 sayıya kadar çıkaran Girne Üniversitesi karşısında, İstanbul Üniversitesi 8-0'lık seriyle yaklaştı, konuk ekip ilk yarı biterken farkı 1 sayıya (43-42) düşürdü.

Üçüncü periyotta İstanbul Üniversitesi, çok agresif savunmayla skor üstünlüğünü eline aldı ve son periyoda 60-55 önde başladı.

Girne Üniversitesi dördüncü çeyrekte topa baskı yaparak momentumu değiştirmeye çalıştı ve yakın takibini sürdürdü. Bitime 7 dakika kala fark 1 sayıya (63-62) düştü, son iki dakikaya da 74-71 İstanbul Üniversitesi üstünlüğü ile girildi. İstanbul Üniversitesi’nin bulduğu üçlükle birbuçuk dakika kala fark 6 sayıya (77-71) çıktı, 45 saniye kala ise Girne Üniversitesi’ndeAdrijanaKrivacevic'in üçlüğü farkı 1 sayıya (77-76) çekti. Maçın bitimine 18 saniye kala Girne Üniversitesinde MaricaGajiç basketfaulle skora eşitlik getirdi: 79-79 ve oyun uzatmaya gitti. 

İstanbul Üniversitesi 7-2'lik seriyle uzatma periyodunda son iki dakikaya girilirken 5 sayılık (86-81) avantaj yakaladı. Skor 91-86 iken 26 saniye kala Girne ÜniversitesindeCappiePondexter serbest atışlarıyla skor 91-88 oldu. Maçın son saniyelerinde karşılıklı gelen sayılarla skor 93-90 olarak belirlendi ve İstanbul Üniversitesi maçtan galip ayrıldı.

Öne çıkanlar...

Girne Üniversitesi’nde:CappiePondexter 20 sayı, 6 ribaund, 9 asist, Melisa Can 17 sayı, 9 ribaund, 4 asist, TijanaKnezevic 15 sayı, 9 ribaund, 3 asist, Marica Gajic16 sayı, 8 ribaund, AdrijanaKnezevic 10 sayı, 4 asist, Simay Karaman 8 sayı, 2 ribaunt, Merve Aydın 4 sayı, 2 ribaunt, 5 asist kaydetti.

İstanbul Üniversitesi’nde: La Tanya White 28 sayı, 4 ribaund, 4 asist, AijaPutnina 26 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Gizem Yavuz 10 sayı, 4 ribaund, 6 asist, SasaCado 16 sayı, 5 ribaund, 9 asist, Jordan Hooper 11 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

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