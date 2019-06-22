Girne Üniversitesi’nde 2018-2019 Bahar Dönemi mezuniyet töreni coşkusu

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yüksek Öğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İç Sular Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Çetiner, Girne Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt, Eğitim Vakfı Müdürü Dr. Mutlu Soykurt, rektör yardımcıları, dekanlar, dekanlar, bölüm başkanları, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, aileler, konuklar ve davetliler katıldı.

Tören alanına ailelerinin ve konukların alkışları eşliğinde görkemli bir şekilde mezunların girmesi ile başlayan tören bir dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Toplumla Bütünleşerek Toplumsal Refaha Katkıda Bulunmayı Amaçlıyoruz…”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bilim yuvası olan üniversitelerin medeniyet ve gelişmeyi temsil ettiğine vurgu yaparak toplumla bütünleşerek toplumsal refaha katkıda bulunmanın Girne Üniversitesi’nin en önemli amaçları arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Salihoğlu mezun olan öğrencilere gelecek hayatlarında ve kariyerlerinde başarılar diledi ve öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından diplomaların verilmesine geçildi.

Öğrenciler Diplomalarını Aldı…

2018-2019 akademik yılını Üniversite birincisi olarak tamamlayan Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taylan Yanık’a başarı sertifikası ve ödülleri takdim edildi. Mezuniyet töreninde öncelikle Kıbrıs’ta ilk kez Girne Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin 26 katılımcısına da sertifikaları takdim edildi.

Daha sonra sırasıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nu başarıyla bitiren ve mezun olmaya hak kazanan toplam 155 öğrenci diplomalarını aldılar.

Denizciler Selam Çaktı Sağlıkçılar Meslek Yemini Etti…

Mezuniyet töreninde, Denizcilik Programları öğrencileri yaş kütüğüne plaket çakarak toplu halde “ Çıma Vira “ selamı verirken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları Prof. Dr. Arzu Babayiğit’in öncülüğünde yeminlerini ettiler.

Son derece renkli bir atmosferde geçen duygu, gurur ve mutluluk dolu anlara sahne olan tören mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile sona erdi.