Girne Üniversitesi'nde antrenör değişimi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nda antrenör değişikliğine gidildi. Takımın Başantrenörü İlker Gözeneli ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Üç yıldır Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nı başarıyla çalıştıran ve takımımızı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselten, ligteki ilk yılında da büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Teknik Koordinatörlük görevinden yeniden Başantrenörlüğe geçerek takımın ligte kalmasında büyük emekleri olan, ailemizden biri olarak gördüğümüz İlker Gözeneli’ye teşekkür ediyoruz” denildi.

Gözeneli’ye Duygusal Veda..

Yapılan açıklamada, Kulübümüzün Türkiye Kadın Basketbol tarihinde edindiği yerin her aşamasından bulunan ve değerli emekleriyle katkı sunan, sadece kulübümüz adına değil kadın basketbolu için örnek bir spor adamı olan İlker Gözeneli’nin ayrılmasından büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, “Bu sene yaşanan sonuçlar bizleri takımda kan değişikliğine gitmek zorunda bıraktı. Değerli basketbol insanı İlker Gözenli’nin kulubümüz için çok özel bir yeri vardır. İlker Gözeneli basketboldan öte dürüstlüğü ve sevgisiyle kulübümüzde çok değerli sonuçlara imza attı. Kulübümüzün karakteri için çok önemli olan değerler doğrultusunda herzaman dürüst kalabilmeyi başarmış, sevgi dolu bir basketbol insanı olan İlker Gözeneli’ye teşekkür eder, sağlık ve başarılar dileriz.”

AYDIN UĞUZ İLE YOLA DEVAM...

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı İlker Gözeneli’nin ayrılmasının ardından yoluna antrenör Aydın Uğuz’la devam edecek. Takım ile çalışmalara başlayan Başantrenör Uğuz, Girne Üniversitesi’nin Türkiye Kadınlar Basketbol liginin 14. haftasında karşılaşacağı Osmaniye Tosyalı Toyo maçında takımın başında sahaya çıkacak.

Aydın Uğuz Kimdir?

15 Aralık 1965 doğumlu olan Aydın Uğuz, antrenörlük kariyerine 1987 yılında Fenerbahçe’de başladı. Ülker ve Erdemirspor takımlarını da çalıştıran Aydın Uğuz, daha sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol takımında yardımcı antrenörlük ve daha sonra da başantrenörlük yaptı. Deneyimli antrenör, 2012-2013 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Üniversitesi B.G.D. ve Homend Antakya Belediyespor takımlarını çalıştırdı. İTÜ Erkek Basketbol Takımı ile de TB2L’de görev alan Uğuz, 2013-2015 sezonunun son döneminde ve geçen sezonun son döneminde Osmaniye Gençlik takımının başına görev aldı. Aydın Uğuz, geçtiğimiz sezon B.G.D takımını çalıştırdı ve takımı play off’a taşıdı.

Tecrübeli antrenör Aydın Uğuz’un kariyerinde 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, 1 kez Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu. 1 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu 1 kez Avrupa 8’inciliği gibi başarılar bulunuyor.

Aydın Uğuz: “Takımı Üst Sıralara Taşımak İçin Elimizdne Geleni Yapacağız”

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Aydın Uğuz da varılan anlaşmadan mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getirdi. Yeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Uğuz, “Girne Üniversitesi’nde bulunan genç ve tecrübeli oynucularla beklenen sonuçlara imza atabilmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hedefimiz, takımı üst sıralara taşımak. Tempomuzu artırmak ve hedefimize ulaşmak için hem oyuncular hem de teknik ekiple elimizden geleni yapacağız. Başarı için birllik ve beraberlik içerisinde hareket etmek önemli. Sahada galibiyet adına gerekli gayreti hep birlikte göstereceğiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılmadan çalışacağız. Anlaşmanın hem kendim hem de kulüp adına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.