  • BIST 7.364,62
  • Altın 1683.721
  • Dolar 26.9862
  • Euro 29.7249
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Girne Üniversitesi’nde dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve  meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok atama yapıldı

» »
Girne Üniversitesi’nde dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve  meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok atama yapıldı
Girne Üniversitesi’nde dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve  meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok atama yapıldı

Kurulduğu günden bu yana yakaladığı başarılarla KKTC’nin en hızlı büyüyen üniversitelerinden Girne Üniversitesi’nde yeni eğitim dönemi ile birlikte idari kadroya pek çok atama gerçekleştirildi. Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan isimler 2 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yeni görevlerini devraldı.

14 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ile YÖK/YÖDAK onaylı 63 lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programı ile yükseköğretim faaliyetlerine devam eden Girne Üniversitesi, özellikle KKTC’deki tek Denizcilik Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile dikkat çekiyor. Tam donanımlı tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi de bulunan Girne Üniversitesi, Akdeniz’in kıyısındaki kampüsü ile dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilerine uluslararası bir üniversite ortamı sunuyor.

Girne Üniversitesi’nde pek çok fakülteye dekan ataması gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilirken, Prof. Dr. Akbar Abbasi ise Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. Doç. Dr. Eser Gemikonaklı ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Gizem Kodak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekan Vekili olurken, Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu ise Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğine getirildi.

Diğer yandan Prof. Dr. Şölen Günal ve Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak atanırken Yrd. Doç. Dr. Gönül Taşçıoğlu da Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak göreve getirildi.

Turizm ve Otelcilik ile Havacılık meslek yüksekokokullarına müdürler atamaları yapıldı

Bünyesinde 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu bulunan Girne Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Havacılık Meslek Yüksekokulu’na da müdür ataması yapıldı. Dr. Serdar Oktay Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü olurken, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç ise Havacılık Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne getirildi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Atamaları yapılan değerli akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

Girne Üniversitesi’nin başta denizcilik, havacılık ve sağlık alanları olmak üzere 14 fakültesinde öğrencilerine dünya standartlarında eğitim kalitesi sunduğunu hatırlatan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Akdeniz’in kıyısında yer alan şehirle iç içe konumdaki kampüsümüzde dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim olanağı sağlıyoruz. Eğitim kalitemizi yükseltmek için hiç durmadan çalışırken akademik ve idari kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve  meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok yeni atama gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Ataması yapılarak görevlerini devralan değerli hocalarımızın da katkısıyla Girne Üniversitesi  olarak imza attığımız bilimsel çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini ileriye taşımaya devam edeceğiz. Atamaları yapılan değerli akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadesini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu04 Ağustos 2023 Cuma 13:05
  • Akaryakıt fiyatlarına zam resmi gazetede yayınlandı...04 Ağustos 2023 Cuma 12:54
  • DAÜ BİR-SEN de yargıya başvuruyor04 Ağustos 2023 Cuma 11:46
  • BMBP toplandı, CTP metni imzalamadı!04 Ağustos 2023 Cuma 11:45
  • Yüksek İdare Mahkemesi, AKSA ile imzalanan Kalecik III sözleşmesine ilişkin başvuruyu bugün ele alamaya başladı04 Ağustos 2023 Cuma 11:39
  • DAÜ-SEN'den Rektör Aykut'a ve VYK Başkanı Erdal'a şahsen dava!04 Ağustos 2023 Cuma 10:48
  • Lefkoşa'da trafik kazası04 Ağustos 2023 Cuma 08:30
  • CTP, enerjide doğrudan alımı mahkemeye taşıdı03 Ağustos 2023 Perşembe 17:58
  • Temmuz ayı hayat pahalılığı yüzde 9,90 olarak açıklandı03 Ağustos 2023 Perşembe 17:55
  • DİKKAT! Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük Eurolar var03 Ağustos 2023 Perşembe 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti