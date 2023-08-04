Girne Üniversitesi’nde dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok atama yapıldı

Kurulduğu günden bu yana yakaladığı başarılarla KKTC’nin en hızlı büyüyen üniversitelerinden Girne Üniversitesi’nde yeni eğitim dönemi ile birlikte idari kadroya pek çok atama gerçekleştirildi. Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan isimler 2 Ağustos 2023 tarihi itibariyle yeni görevlerini devraldı.

14 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ile YÖK/YÖDAK onaylı 63 lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programı ile yükseköğretim faaliyetlerine devam eden Girne Üniversitesi, özellikle KKTC’deki tek Denizcilik Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile dikkat çekiyor. Tam donanımlı tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi de bulunan Girne Üniversitesi, Akdeniz’in kıyısındaki kampüsü ile dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilerine uluslararası bir üniversite ortamı sunuyor.

Girne Üniversitesi’nde pek çok fakülteye dekan ataması gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilirken, Prof. Dr. Akbar Abbasi ise Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. Doç. Dr. Eser Gemikonaklı ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Gizem Kodak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekan Vekili olurken, Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu ise Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğine getirildi.

Diğer yandan Prof. Dr. Şölen Günal ve Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak atanırken Yrd. Doç. Dr. Gönül Taşçıoğlu da Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak göreve getirildi.

Turizm ve Otelcilik ile Havacılık meslek yüksekokokullarına müdürler atamaları yapıldı

Bünyesinde 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu bulunan Girne Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Havacılık Meslek Yüksekokulu’na da müdür ataması yapıldı. Dr. Serdar Oktay Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü olurken, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç ise Havacılık Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne getirildi.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Atamaları yapılan değerli akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

Girne Üniversitesi’nin başta denizcilik, havacılık ve sağlık alanları olmak üzere 14 fakültesinde öğrencilerine dünya standartlarında eğitim kalitesi sunduğunu hatırlatan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Akdeniz’in kıyısında yer alan şehirle iç içe konumdaki kampüsümüzde dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim olanağı sağlıyoruz. Eğitim kalitemizi yükseltmek için hiç durmadan çalışırken akademik ve idari kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok yeni atama gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Ataması yapılarak görevlerini devralan değerli hocalarımızın da katkısıyla Girne Üniversitesi olarak imza attığımız bilimsel çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini ileriye taşımaya devam edeceğiz. Atamaları yapılan değerli akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.