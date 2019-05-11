Girne Üniversitesi’nde “Denizlerimizin Hukukçu Kaptanı Gündüz Aybay” Belgeseli’nin gösterimi yapildi

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Girne Park Palace Otel Konferans Salonu’nda yapılan gösterime, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, öğretim görevlileri, akademisyenler, öğrenciler, film yapımcıları ile Aybay ailesinin fertleri katıldı.

Özersay: “Gündüz Aybay Deneyimli Olduğu Kadar Alçak Gönüllü Bir Kişiydi…”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, üniversite döneminde yaptığı “Türk boğazlarından geçiş rejimi” konulu araştırma için hocası Prof. Dr. Rona Aybay’ın yönlendirmesi sayesinde Gündüz Aybay ile tanıştığını söyledi. Özersay, deniz hukuku alanında deneyimli olduğu kadar son derece alçak gönüllü bir kişi olan Gündüz Aybay ile tanışmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Rona Aybay ise Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne kendilerini duygulandıran bu organizasyon için teşekkür ederek, film gösterimi öncesinde Türk boğazlarından geçiş rejiminin tarihi sürecine değindi.

Yapımcı Elif Aydoğdu Oral: “Belgeselimizi Denizcilik Fakülteleri ile Buluşturmak En Büyük İsteğimiz…”

Filmin uygulayıcı yapımcısı Elif Aydoğdu Oral ise, Atom Şaşkal’ın yönetmenliğini yaptığı filmin 7. gösterimini gerçekleştirdiklerini belirterek en büyük isteklerinin filmi festivallerin yanı sıra denizcilik fakülteleri öğrencileri ile buluşturmak olduğunu söyledi. Oral konuşmasında, Gündüz Aybay’ın eşi Meral Aybay‘ın öğrencilere yönelik mesajını aktardı ve gösterimin gerçekleşmesi önerisini getiren Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Timur Görkem Kılıç’a ve organizasyonda emeği geçen fakülte yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Gündüz Aybay’ın yeğeni Barış Aybay da, 1936 Montrö Sözleşmesi’nin halen gündemde olduğunu söyleyerek ailenin ilk başta bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediği filme emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gündüz Aybay’ın Hayatı Anlatıldı…

Konuşmaların ardından gösterimi yapılan ve Gündüz Aybay’ın hayatının anlatıldığının belgeselde; boğazlardan geçiş trafiğinin güvence altına alınması, kaza oranlarının düşmesi, denizcilik dernekleri ve vakıflarının kurulmasında bir deniz hukukçusu olarak oynadığı önemli rol yakın çalışma arkadaşları ve aile üyelerince anlatıldı.

Film gösteriminin ardından Gündüz Aybay ile tanışmış olan Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarından Uzakyol Kaptanı Kutlu Bayramoğlu ve Uzakyol Kaptanı Enver Yetkili kendi deneyimlerini aktardılar.

Duygusal anların da yaşandığı ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği belgesel gösterimi, teşekkür belgelerinin takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.