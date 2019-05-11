  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Girne Üniversitesi’nde “Denizlerimizin Hukukçu Kaptanı Gündüz Aybay” Belgeseli’nin gösterimi yapildi

» »
Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öncülüğünde, “Denizlerimizin Hukukçu Kaptanı Gündüz Aybay, Türk Boğazlarına Adanmış Bir Ömür” başlıklı belgesel gösterimi yapıldı.
Girne Üniversitesi’nde “Denizlerimizin Hukukçu Kaptanı Gündüz Aybay” Belgeseli’nin gösterimi yapildi

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Girne Park Palace Otel Konferans Salonu’nda yapılan gösterime, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, öğretim görevlileri, akademisyenler, öğrenciler, film yapımcıları ile Aybay ailesinin fertleri katıldı. 

Özersay: “Gündüz Aybay Deneyimli Olduğu Kadar Alçak Gönüllü Bir Kişiydi…”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,  üniversite döneminde yaptığı “Türk boğazlarından geçiş rejimi” konulu araştırma için hocası  Prof. Dr. Rona Aybay’ın yönlendirmesi sayesinde Gündüz Aybay ile tanıştığını söyledi. Özersay, deniz hukuku alanında deneyimli olduğu kadar son derece alçak gönüllü bir kişi olan Gündüz Aybay ile  tanışmanın  kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Rona Aybay ise Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne kendilerini duygulandıran bu organizasyon için teşekkür ederek, film gösterimi öncesinde Türk boğazlarından geçiş rejiminin tarihi sürecine değindi. 

Yapımcı Elif Aydoğdu Oral: “Belgeselimizi Denizcilik Fakülteleri ile Buluşturmak En Büyük İsteğimiz…”

Filmin uygulayıcı yapımcısı Elif Aydoğdu Oral ise, Atom Şaşkal’ın yönetmenliğini yaptığı filmin 7. gösterimini gerçekleştirdiklerini belirterek en büyük isteklerinin filmi festivallerin yanı sıra denizcilik fakülteleri öğrencileri ile buluşturmak olduğunu söyledi. Oral konuşmasında, Gündüz Aybay’ın eşi Meral Aybay‘ın öğrencilere yönelik mesajını aktardı ve gösterimin gerçekleşmesi önerisini  getiren Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Timur Görkem Kılıç’a ve organizasyonda emeği geçen fakülte yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Gündüz Aybay’ın yeğeni Barış Aybay da, 1936 Montrö Sözleşmesi’nin halen gündemde olduğunu söyleyerek ailenin ilk başta bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediği filme emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Gündüz Aybay’ın Hayatı Anlatıldı…

Konuşmaların ardından gösterimi yapılan ve Gündüz Aybay’ın hayatının anlatıldığının belgeselde;  boğazlardan geçiş trafiğinin güvence altına alınması, kaza oranlarının düşmesi, denizcilik dernekleri ve vakıflarının kurulmasında bir deniz hukukçusu olarak oynadığı önemli rol yakın çalışma arkadaşları ve aile üyelerince anlatıldı.  

Film gösteriminin ardından Gündüz Aybay ile tanışmış olan Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarından Uzakyol Kaptanı Kutlu Bayramoğlu ve Uzakyol Kaptanı Enver Yetkili kendi deneyimlerini aktardılar. 

Duygusal anların da yaşandığı ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği belgesel gösterimi, teşekkür belgelerinin takdimi,  toplu fotoğraf çekimi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşakları Buluşturan ‘ Hidden Miracles II ‘ Workshop ve Yarışma Etkinliği12 Nisan 2019 Cuma 11:53
  • ‘ Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kitap ‘ Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi29 Mart 2019 Cuma 16:10
  • 60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemi Ders Kayıtlarında Son Hafta28 Mart 2019 Perşembe 13:21
  • Girne Üniversitesi’nde ‘ Eğitim Ve Sağlık Alanında Topluma Hizmet Uygulamaları Ve Projeler Çalıştayı ‘ Düzenlendi22 Mart 2019 Cuma 15:42
  • 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Ve Teknikerleri Günü21 Mart 2019 Perşembe 16:05
  • 60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Kayıtları Başladı25 Şubat 2019 Pazartesi 20:34
  • "Sigara Bağımlılığı Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır"08 Şubat 2019 Cuma 16:15
  • "Kısa Sürede Ülkemizdeki Üniversiteler Arasında Önemli Bir Yer Edindik…"03 Şubat 2019 Pazar 15:00
  • “Çocuklarda, Hayatın İyi Notlardan İbaret Olduğu Algısı Yaratılmamalıdır"01 Şubat 2019 Cuma 14:50
  • Girne Üniversitesi 2018 Yılında 120 Uluslararası Yayın ile KKTC’de Bulunan 19 Üniversite Arasında 3. Sırada…24 Ocak 2019 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti