Girne Üniversitesi’nde ‘ Eğitim Ve Sağlık Alanında Topluma Hizmet Uygulamaları Ve Projeler Çalıştayı ‘ Düzenlendi

Girne Üniversitesi Konferans Salonu’nda iki farklı toplantı olarak gerçekleşen çalıştayda hem eğitim hem de sağlık alanlarında Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında sosyal sorumluluk ve projelerin önemi irdelendi.

Çalıştaya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Girne Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Üniversitesi Vakıf Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Gökmen Dağlı: "Evrensel Değerlerin Öğrencilere Kazandırılması Hususunda Büyük Gayret Sarf Ediyoruz"

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, iki farklı toplantı olarak gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, üniversitelerde eğitim ve öğretimin bir parçası olan topluma hizmet uygulamalarında öğrencilerin proje üretmesinin ve uygulamasının son derece önemli olduğunu ve Girne Üniversitesi’nin vizyonunda yer alan öğrencileri “dünya insanı” olarak yetiştirme hedefi bağlamında evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılması hususunda büyük gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: "Öğrencilere Önemli Görev Ve Roller Yükleyerek Sosyal Sorumluluk Bilinçlerinin Geliştirilmesi Için Çalışmalar Yürütüyoruz"

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise konuşmasında, Girne Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştay, konferans, seminer ve panel gibi etkinlikleri artırdıklarını ve bu etkinliklerde öğrencilere önemli görev ve roller yükleyerek sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Salihoğlu, üniversitelerin eğitimde üst yapıyı oluşturduğunu vurguladı ve çalıştaya katkıda bulunanlara teşekkürlerini sundu .

Günay Kibrit: "Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Yürütülecek Olan Tüm Projelere Destek Vermekten Mutluluk Duyarız"

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise konuşmasında topluma hizmet uygulamaları kapsamında yürütülecek olan tüm projelere destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit: "Öğretmenlerin Niteliklerinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çok Önemli"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit de, öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesinde topluma hizmet uygulamaları dersinin çok önemli olduğunu vurgulayarak bu ders kapsamında öğretmen adaylarının gönüllülük esasına göre sosyal projelere katılım hususunda liderlik, girişimcilik ve öncülük etmeleri gerektiğini ifade etti. Özyiğit, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Açılışın sonrasında geçilen ikinci bölümde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve bilimsel dayanağın önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Girne Üniversitesi Vakıf Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Taşkent Doğa Park Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Dr. Ekin Vaiz, Sanat Yönetmeni Dr. İzel Seylani, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Müdürü Emirali Evcimen ve Dr.Ümit Özkıran, sosyal medya, somut projeler ve işbirliklerinin nasıl geliştirileceğine yönelik önerilere değindiler. Gazimağusa Özel Eğitim Müdürü Emirali Evcimen sağlık ve tıp alanındaki öğrencilere topluma fayda sağlayacak projelerle ilgili örnekler ve bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen Çalıştay’a öğrencilerin ilgisinin ve katılımının da oldukça yoğun olduğu gözlendi.