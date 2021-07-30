Girne Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı

Girne Üniversitesi’nde 2021-2022 Akademik yılı güz dönemi burslu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 10 yüksek lisans ve doktora programına yapılacak başvurular, 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yüzde 100’e varan burs olanakları

Başvuruları devam eden tezli yüksek lisans ve doktora programları için %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı da sunuluyor. Günümüzde sadece kariyer amaçlı değil, kişisel gelişim açısından da önemli hale gelen master ve doktora programlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına dahil olmadan da başvuru yapılabilecek. ÖYP için ise adayların Girne Üniversitesi veya Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilgili yüksek lisans bölümüne kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ile ilgili https://kyrenia.edu.tr/ web adresinden detaylı bilgi alabilirler.