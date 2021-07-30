  • BIST 1.382,930
  • Altın 494,65
  • Dolar 8,4100
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Girne Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı

» »
Girne Üniversitesi’nde 2021-2022 Akademik yılı güz dönemi burslu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.
Girne Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı

Girne Üniversitesi’nde 2021-2022 Akademik yılı güz dönemi burslu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 10 yüksek lisans ve doktora programına yapılacak başvurular, 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yüzde 100’e varan burs olanakları

Başvuruları devam eden tezli yüksek lisans ve doktora programları için %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı da sunuluyor. Günümüzde sadece kariyer amaçlı değil, kişisel gelişim açısından da önemli hale gelen master ve doktora programlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına dahil olmadan da başvuru yapılabilecek. ÖYP için ise adayların Girne Üniversitesi veya Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilgili yüksek lisans bölümüne kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, başvuru koşulları ile ilgili https://kyrenia.edu.tr/ web adresinden detaylı bilgi alabilirler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Kişi ve 1 İş Yeri hakkında Yasal İşlem Başlatıldı30 Temmuz 2021 Cuma 12:07
  • Dipkarpaz’da, Yunus Dağ’a ait ağıl ateşe verildi30 Temmuz 2021 Cuma 12:05
  • Önce darp etti, sonra da telefon ve pasaportunu çaldı30 Temmuz 2021 Cuma 12:02
  • Avlu içerisinde park halinde bulunan araç yanarak kullanılamaz hale geldi30 Temmuz 2021 Cuma 11:59
  • Hüseyin Avcılar misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu30 Temmuz 2021 Cuma 11:56
  • Başhemşire Fatma Savaşkan görevden alındı30 Temmuz 2021 Cuma 11:52
  • Cumhurbaşkanı Tatar; Sosyal medyadaki küfürlere, bir bardak su içip geçiyorum! (VİEDO)30 Temmuz 2021 Cuma 11:42
  • Tel-Sen'den uyarı grevi30 Temmuz 2021 Cuma 11:30
  • ADH Başhekimi Dr. Uçaner: Aşıya teşvik etmek gerekiyor30 Temmuz 2021 Cuma 10:55
  • Özersay: Halk olarak bizler de kendimize çeki düzen vermeliyiz30 Temmuz 2021 Cuma 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti