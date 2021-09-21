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Girne Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim COVID-19 önlemleriyle başladı

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​​​​​​​Seyreltilmiş yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Girne Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başladı.
Girne Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim COVID-19 önlemleriyle başladı

irne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2021-2022 Akademik Yılı için aldıkları COVID-19 önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

COVID-19 salgının kontrol altında tutulması ve toplum sağlığı açısından aşılanmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, öğrenciler ile öğretim üyelerinin uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldikleri yeni öğretim yılına başlarken Girne Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik ve idari personelin aşılanma süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Girne Üniversitesi, COVID-19 komisyonu kurdu

Üniversite yerleşkesi içerisinde pozitif olgu saptanması durumunda ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesinden temaslıların tespit ve takibine kadar bütün süreci izlemek amacıyla bir COVID-19 Komisyonu oluşturulduklarını söyleyen Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, akademik ve idari personelin antijen testlerinin de düzenli olarak yapıldığının altını çizdi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Öğrenci ve eğitimcilerin sağlıklarının korunması ve eğitimin kesintisiz devam etmesi temel amacımızdır. Kampüsümüz bünyesindeki tüm eğitim alanlarında YÖK, YÖDAK ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kılavuzlarında yer alan hususlarla ilgili tüm önlemler alındı. Fakülte veya Akademik birim yöneticileri tarafından öğrencilere yönelik pandemi önlemleri bilgilendirme toplantısı yapılarak, bu süreçte ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesini sağlayacak ve hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterilecektir” ifadesini kullandı.  

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