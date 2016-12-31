Girne Üniversitesinden Adana Aski’ye yeni yıl armağanı

Adana Aski: 82- Girne Üniversitesi: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 11. Haftasında Girne Üniversitesi Adana Aski deplasmanından 82-76 mağlup ayrıldı.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Adana, Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanan maçta Girne Üniversitesi son maçın son anlarına kadar önde götürdüğü maçı yaptığı basit hatalarla kaybetti. ASKİ büyük mücadeleye sahne olan maçın sonunda yakaladığı 15-4'lük seriyle Girne Üniversitesi'ni 82-76 mağlup etti.

İlk periyodda iki takım da sete kalmadan erken top kullanınca tempolu oyun, bol skoru da beraberinde getirdi. ASKİ'de Alex Bentley'e, Girne Üniversitesi'nde Tijana Krivacevic ve Marica Gajic karşılık vermeye çalıştı, ilk çeyreği 27-23 ASKİ önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Girne Üniversitesi sık sık da serbest atış çizgisine gitti, ASKİ ise üçlüklerle arayı açtı. Son iki dakikaya ASKİ 11 sayı (43-32) önde girdi, kalan sürede Girne Üniversitesi, Pondexter ile 6-0'lık seri yakalayıp devre biterken farkı 5 sayıya (43-38) düşürdü.

Üçüncü çeyreğin 4. dakikasında Girne Üniversitesi rakibini Tijana Krivacevic'in sayılarıyla yakaladı: 45-45. 7. dakikada ASKİ koçu Kaan Artun'a teknik faul kararı geldi, galibiyetin defalarca el değiştirdiği periyodu Girne Üniversitesi 55-54 önde bitirdi.

Girne Üniversitesi son periyoda daha iyi başladı, Marica Gajic ve Cappie Pondexter'ın hücumdaki etkinliği ile son üç dakikaya 5 sayılık (72-67) avantajla girdi. 56 saniye kala Asena Yalçın'ın üçlüğü ile fark 1 sayıya (76-75) düştü. ASKİ Alysha Clark ile 29 saniye kala 2 sayılık (78-76) avantaj yakaladı. Özge Yavaş'ın top kaybından sonra Alex Bentley çizgiye gidip farkı 4 sayıya (80-76) çıkardı, karşılaşma da 82-76 ASKİ'nin galibiyetiyle sona erdi.

Girne Üniversitesi’nde; Cappie Pondexter 19 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Adrijana Knezevıc 5 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Tijana Krivacevic 20 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Simay Karaman 9 sayı, 5 ribaunt, Marica Gajic 20 sayı, 13 ribaund, 3 asist, Özge Yavaş ise 3 sayı, 1 ribaund, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Adana ASKİ: Kübra Erat 14 sayı (4/6 üçlük), 4 asist, Alysha Clark 19 sayı, 14 ribaund, 1 asist, Alex Bentley 24 sayı, 8 ribaund, 4 asist, Avery Bentley 12 sayı, 7 ribaund ile oynadı