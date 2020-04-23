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Girne Üniversitesinden Covid - 19 Pandemisi Nedeniyle Yurt Dışı Eğitimlerine Ara Vermek Zorunda Kalan KKTC Vatandaşı Öğrencilere Ücretsiz Ders İmkanı

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Girne Üniversitesinden Covid - 19 Pandemisi Nedeniyle Yurt Dışı Eğitimlerine Ara Vermek Zorunda Kalan KKTC Vatandaşı Öğrencilere Ücretsiz Ders İmkanı
Girne Üniversitesinden Covid - 19 Pandemisi Nedeniyle Yurt Dışı Eğitimlerine Ara Vermek Zorunda Kalan KKTC Vatandaşı Öğrencilere Ücretsiz Ders İmkanı

Girne Üniversitesi, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve Covid -19 pandemisi nedeniyle ülkemize dönmek zoruda kalan K.K.T.C.  vatandaşı öğrencilere, eğitim aldıkları bölümlerine uygun 3 derse kadar ücretsiz kayıt imkanı sunuyor.

 

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid -19 pandemisi nedeniyle eğitim aldıkları ülkeden ayrılarak, KKTC’ye dönmek zorunda kalan öğrencilerin, Girne Üniversitesi online eğitim sistemi üzerinden kendi müfredatlarına uygun olarak ücretsiz 3 derse kadar kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, öğrencilerin alacakları derslerin uluslararası kredi sistemine uygun transkriptinin öğrenim gördükleri üniversitelere verilmek üzere kendilerine verileceği kaydedildi.  Girne Üniversitesi’nin online eğitim derslerinden yararlanmak isteyen ve yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler uzem@kyrenia.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve parola alarak, istedikleri derslere kayıt yaptırabilecekler.

 

Ücretsiz online dersler konusunda açıklamada bulunan Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay, çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, pandemi nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan KKTC’li öğrencilere böyle bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verildiğini ve Girne Üniversitesi tarafından sunulan bu  imkanın eğitimlerine ara vermek zorunda kalan KKTC’li öğrencilerin mağdur olmamaları ve eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramaması için başlatıldığını ifade etti.  Girne Üniversitesi olarak Bahar Dönemi boyunca eğitimlerini online olarak uzaktan sürdüreceklerini anımsatan Fehmi Tokay, Covid -19 salgını ile eğitim gördükleri ülkeden ayrılarak ülkemize dönmek zorunda kalan KKTC uyruklu öğrencilere online sistem üzerinden kendi müfredatlarına uygun 3 derse kadar ücretsiz kayıt olma imkanı sunduklarını belirtti.

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