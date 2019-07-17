  • BIST 99.654
  • Altın 258,188
  • Dolar 5,6856
  • Euro 6,3795
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Girne Üniversitesi’nden “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel

» »
Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’un işbirliği ile “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı bir panel düzenleniyor.
Girne Üniversitesi’nden “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel

Girne Üniversitesi Kampüsü Konferans Salonu’nda 19 Temmuz 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan panelin açılışında; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İlkay Salihoğlu ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürden birer konuşma yapacak.

 

Panelde; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Amiral Mustafa Özbey, Girne Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, TC. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yrd. Dr. Şeref Tabak ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’nin de bulunduğu alanında uzman isimler sunum yapacak.

 

İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan panellerin moderatörlüklerini Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren ve Kaptan Levent Akson yapacak.   Panelde; “KKTC Denizcilik Politikaları”, “KKTC Balıkçılığının Geleceği”,  “Doğu Akdeniz Konteyner Taşımacılığı ve KKTC”, “Deniz Turizmi, Yatçılık ve Marinacılık” ile “KKTC’de Denizcilik Eğitimi” gibi başlıklar ve güncel gelişmeler üzerinden ülke denizciliğinin geleceği detaylı şekilde ele alınacak.

 

Panelde ayrıca, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) arasında Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesi için bir işbirliği protokolü de imzalanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da Yapılacak07 Haziran 2019 Cuma 10:35
  • Girne Üniversitesi 2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da yapılacak30 Mayıs 2019 Perşembe 16:42
  • Multipl Skleroz (Ms) tedavi edilebilir bir hastalıktır28 Mayıs 2019 Salı 15:34
  • YÖDAK üyeliği için başvuru kabul ediliyor16 Mayıs 2019 Perşembe 11:09
  • Hipertansiyon Sinsi Bir Hastalıktır15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • Girne Üniversitesi 2019 Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da Yapılacak…12 Mayıs 2019 Pazar 15:47
  • Girne Üniversitesi’nde “Denizlerimizin Hukukçu Kaptanı Gündüz Aybay” Belgeseli’nin gösterimi yapildi11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:48
  • 60+ Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri kuşakları buluşturan “Hidden Miracles II” workshop ve yarışma etkinliğine katıldı10 Mayıs 2019 Cuma 14:22
  • Girne Üniversitesi Pilotaj Mezunları Türk Hava Yollarında Pilot Olabilecek09 Mayıs 2019 Perşembe 16:00
  • Girne Üniversitesi 2. Uluslararası Yaşlanan İnsan Ve Toplum Sempozyumu Gerçekleştirildi08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti