Girne Üniversitesi’nden “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı panel

Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR)’un işbirliği ile “KKTC Denizciliğinin Geleceği” başlıklı bir panel düzenleniyor.

Girne Üniversitesi Kampüsü Konferans Salonu’nda 19 Temmuz 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan panelin açılışında; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İlkay Salihoğlu ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu Direktörü Amiral Cem Gürden birer konuşma yapacak.

Panelde; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Amiral Mustafa Özbey, Girne Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu, TC. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yrd. Dr. Şeref Tabak ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’nin de bulunduğu alanında uzman isimler sunum yapacak.

İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan panellerin moderatörlüklerini Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren ve Kaptan Levent Akson yapacak. Panelde; “KKTC Denizcilik Politikaları”, “KKTC Balıkçılığının Geleceği”, “Doğu Akdeniz Konteyner Taşımacılığı ve KKTC”, “Deniz Turizmi, Yatçılık ve Marinacılık” ile “KKTC’de Denizcilik Eğitimi” gibi başlıklar ve güncel gelişmeler üzerinden ülke denizciliğinin geleceği detaylı şekilde ele alınacak.

Panelde ayrıca, Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER) ile Koç Üniversitesi Denizcilik Formu (KÜDENFOR) arasında Türkiye ve KKTC denizciliğinin geliştirilmesi için bir işbirliği protokolü de imzalanacak.