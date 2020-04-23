Girne Üniversitesi’nden Yurt Dışı Eğitimlerine Ara Vermek Zorunda Kalan KKTC Vatandaşı Öğrencilere Ücretsiz Ders

Girne Üniversitesi, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve Covid -19 pandemisi nedeniyle ülkeye dönmek zoruda kalan KKTC vatandaşı öğrencilere, eğitim aldıkları bölümlerine uygun 3 derse kadar ücretsiz kayıt imkanı sunuyor.
Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid -19 pandemisi nedeniyle eğitim aldıkları ülkeden ayrılarak, KKTC’ye dönmek zorunda kalan öğrencilerin, Girne Üniversitesi online eğitim sistemi üzerinden kendi müfredatlarına uygun olarak ücretsiz 3 derse kadar kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin alacakları derslerin uluslararası kredi sistemine uygun transkriptinin öğrenim gördükleri üniversitelere verilmek üzere kendilerine verileceği kaydedildi.
Girne Üniversitesi’nin online eğitim derslerinden yararlanmak isteyen ve yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler uzem@kyrenia.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve parola alarak, istedikleri derslere kayıt yaptırabilecekler.
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