Girne ve Alsancak’ta 2 tona yakın kaçak et ele geçirildi!

Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markete düzenlenen denetimlerde, gümrüğe beyan edilmemiş 1.987,7 kilogram dana eti ile 67.1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Meseleyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markette, dün saat 22.30 sıralarında, Polis, Gümrük ve Rüsumat ile Veteriner Dairesi ekipleri tarafından eş zamanlı ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bahse konu marketlerin soğuk hava deposu içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1.987,7 kilogram dana eti ile 67.1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen 38 yaşındaki E.D., 31 yaşındaki M.S.H. ve yaşındaki M.K.E. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.