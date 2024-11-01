Girne ve Bostancı’da elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Bostancı’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Bostancı’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Girne bölgesinde, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım nedeniyle bugün, Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne üç saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

Bostancı

Bostancı İrfan Nadir Bulvarı’na bugün elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bostancı İrfan Nadir Bulvarı’na elektrik verilemeyecek.