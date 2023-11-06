Girne ve Değirmenlik’te elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Değirmenlik’te 14’üncü Zırhlı Tugay bölgesinde ve Girne’nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

DEĞİRMENLİK’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Değirmenlik’te bugün, 14’üncü Zırhlı Tugay bölgesine 10.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

GİRNE'DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta ve yüksek gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi ve Elexus Hotel’e elektrik verilemeyeceği belirtildi.