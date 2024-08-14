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Girne ve Demirhan’da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

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Girne ve Demirhan'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplamda yaklaşık 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki zanlı tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor
Girne ve Demirhan’da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

13 Ağustos 2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Polis Timi devriye görevindeyken kontrol amaçlı durdurulan motosiklet sürücüsü M.P. (37), şüpheli hareketler sergiledi. Yapılan aramada, motosiklette ve sürücünün ikametgahında yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain ve içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğu düşünülen bir adet öğütücü ele geçirildi. Şahıs tutuklandı ve soruşturma sürüyor.

Aynı gün, saat 23:00 civarında Demirhan Polis Karakolu’nda, birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal etmek suçundan tutuklanan A.A. (28) isimli şahsın çantasında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edildi. Söz konusu madde emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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