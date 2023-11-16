Girne ve Gazimağusa'da Ardı Ardına Yangın Felaketleri

Girne'de İşletme Mutfak Yangını ve Gazimağusa Otobüs Yangını: İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Sonrasında, Yangın Kaynaklı Hasarlar ve Soruşturma Detayları Ortaya Çıkıyor

15 Kasım 2023'te, saat 19:30 sularında Girne'de faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen yangın, mutfakta bulunan su sebili motorunun muhtemelen kısa devre yapması sonucu başladı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında su sebili, perde ve elektrik kabloları zarar gördü. Ayrıca çıkan duman ve ısı nedeniyle mutfağın duvarları hasar gördü. Olayın ardından devam eden soruşturma, detayları aydınlatmaya çalışıyor.

16 Kasım 2023'te, saat 06:00 sularında Gazimağusa'da Otobüs Terminali'nde park halinde bulunan TPT 862 plakalı otobüste meydana gelen yangın ise henüz tespit edilemeyen bir sebep nedeniyle çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında ön göğüs bölümündeki tüm elektrik aksamları, şoför ile sol ön yolcu koltukları zarar gördü. Ayrıca çıkan duman ve ısı nedeniyle aracın tavan döşemesi ve iç kısmı islenmiş, ön camı ile kapı camları ısıdan patlamıştır. Soruşturma, olayın sebebini aydınlatmaya yönelik devam ediyor.