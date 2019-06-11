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Girne ve Gazimağusa’da bazı yerlere yarın elektrik verilmeyecek

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Kıb-Tek, Gazimğusa ve Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Girne ve Gazimağusa’da bazı yerlere yarın elektrik verilmeyecek

Buna göre, ağaç budama çalışması nedeniyle,  sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Karaağaç köyünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle de 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Camii bölgesi ve Beyarmudu’na elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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