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Girne ve Gazimağusa’daki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

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KIB-TEK, trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması kapsamında bugün Girne ve Gazimağusa’daki birçok bölgede bugün elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Girne ve Gazimağusa’daki bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Gazimağusa’daki bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

GİRNE’DE 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Girne bölgesinde bazı yerleşim yerlerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nin duyurusuna göre kesintiden, Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın doğusu  etkilenecek.

GAZİMAĞUSA’DA BİRÇOK BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

KIB-TEK, trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da bazı bölgelere 5, bazı bölgelere ise 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre,  trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yeni Şehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutlar, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Alasya Park, Lemar Sakarya, Arena Spor Salonu, Noyanlar Sakarya ve bölgesi, Erbatu Sakarya ve bölgesi, Döveç Trio ve bölgesi, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi'ne kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü (Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi) ve Sakarya bölgesi, Mez-Koop Apartmanları, Akol Caddem ve bölgesi.

2 SAALİK KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER

Yine KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği, bugün trafo merkezinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bazı bölgelere iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Saat 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi, Palm Beach Askeri postane, Namık Kemal Lisesi, MTG sahası, Petek Pastanesi,Gazi İlkokulu,Cambulat İlkokulu ve Suriçi, Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach Hotel ve bölgesi, Laguna binaları, Türk Maarif Koleji ve Dr. Fazıl Küçük Stadyumu, Altıok, Maraş Magem,Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği ve caddesi, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü, İnanç Yolu sokak ve bölgesi, Kapalı Maraş'ın Water Tower bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi.

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