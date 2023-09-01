Girne ve Gemikonağı'nda ikametgahlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Girne ve Gemikonağı'nda iki farklı ikametgahta yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Girne ve Gemikonağı'nda iki farklı ikametgaha yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı2ndan verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda 26 yaşındaki L.D.C.A.’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terzi bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

GİRNE'DE İKAMETGAHINDA 6 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bir diğer bilgiye göre ise, 31 Ağustos'ta Girne’de 20 yaşındaki M.K.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü, bir adet hassas terazi ve bir adet pet şişe bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.