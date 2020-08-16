Girne ve Güzelyurt'ta asayiş kontrolü

15-16.08.2020 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahaları içerisinde asayiş ve trafik denetimi yapılmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, barlar, eğlence yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurduğu tespit edilen bir şahıs aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 477 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 96 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 26 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 525 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edilmiştir.