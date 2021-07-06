Girne ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!

Güzelyurt’ta bugün 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt’a elektrik verilemeyecek.

GİRNE’DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca Girne’de bazı bölgelere bugün 09.00 ile 12.00 arası elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, şebekedeki çalışmadan dolayı, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Alsancak doğu sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Parkı’nın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı-dağ yönü bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.