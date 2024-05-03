Girne ve Güzelyurt'ta uyuşturucu: 4 tutuklu

1. 02.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi’nde Otobüs Terminali içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen I.O.O.(E-24)’nun üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda toplam 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 50 Stg., 200 ABD doları ve 800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 02.05.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Güzelyurt’ta C.D.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, saksılar içerisinde ekili toplam 5 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.E.T.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 03.05.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Muammer Karaca Sokak’ta, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen S.N.(E-26)’nin üzerinde ve aracında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.