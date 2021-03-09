Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Girne ve Güzelyurt’ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 13:00 – 16:00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre ise, yarın 10:00 – 15:00 saatleri arasında, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Aşağı Cengizköy 1. Etap Sosyal Konutlar bölgesine elektrik verilemeyecek. Yapılan duyurularda, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden daha geç ya da daha erken verilebileceği kaydedilirken, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği belirtildi