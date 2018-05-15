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Girne ve Haspolat'ta hırsızlık

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Girne ve Haspolat'ta hırsızlık
Girne ve Haspolat'ta hırsızlık

1.    13.05.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Haspolat'da faaliyet gösteren Lefkoşa Belediyesine ait arıtma tesisleri havuzu üzerinde bulunan toplam 14 adet 800 kg ağırlığındaki alüminyum parçaları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-25), M.B. (E-28), S.K. (E-22) ve E.B. (E-25)  tutuklanmış olup, soruşturma devam eder.

2.      09.05.2018 tarihinde, 22:00-22:15 saatleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren “Real-1” isimli markete müşteri olarak giden A.A.A.M.E. (E-22), A.A. (E-22) ve S.S.S.A.(E-22)’nın, market içinden aldıkları iki şişe viskiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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