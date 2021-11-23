Girne Ve Hatay Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında, bugün , kardeş şehir protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi yeni Hizmet Binasında yer alan protokol imza törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak, şahitlik etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Törende konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirlerde yaşam devam ederken, etkileşim, bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak, bu paralelde kentlerde bir gelenek haline gelen kardeş şehir olgusunu yaratmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Her iki şehirde bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşacak…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şahitliğinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Güngördü, yakın coğrafyayı paylaşan şehirler arasında imzalanacak protokolle, iki şehir ve insanlarının, ekonomik, kültürel , sosyal , tarihi, birikimlerini ve her iki kent için çok önemli bir ürün olan Zeytin , zeytin ağaçları, tarım teknikleri, zeytin ve yan ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşacağına inanç belirtti.

Nüfusu 2 milyon üzerinde olan Hatay ile 100 bin olan Girne’nin, birçok alanda işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunmasına olanak yaratacak kardeş şehir protokolünün, Girne’ye büyük kazanımlar yaratacağına inanç belirten Güngördü, bu imkanı yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkürlerini sundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da, yerel yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşması, temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının , karşılıklı fayda yaratacağına vurgu yaparak, bu bağları kurarak , sosyal , kültürel , siyasi, ekonomik birçok alanda , birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.

Dünyada artık, merkeziyetçilikte, yerelden kalkınma, yereldeki imkanları maksimum seviyede kullanarak bir şehre değer katma trendinin ön planda olduğunu belirten Savaş, bunun Avrupa’nın bugün ulaştığı pozisyonda önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Merkezi hükümetlerin yereli çalışırken makro seviyede bakış açısıyla hareket ettiğini ancak yerel yöneticilerin konuyu daha mikro seviyede görerek, o ilçenin şehrin artıları, beklenti ve imkanlarını göz önünde bulundurarak, yerel halkla işbirliği içinde kente ivme kazandıracak, maksimum kazancı elde edecek projeleri düşünmek zorunda olduğunu söyleyen Savaş, şehirlerine bu perspektifle bakarak geleceğe taşımak isteyen belediyelerin işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

İmzalanan protokolle, Girne belediyesi ile karşılıklı güzle bir işbirliği sağlanacağına inanç belirten Savaş, her iki tarafın bu protokolü kendi şehirlerinin refahı için değerlendireceğini dile getirdi.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun, KKTC’nin her alanda geliştirilmesine katkı sağlanması talimatıyla, CHP’li Belediye başkanları olarak , 3 gündür ülkedeki belediyelerle temaslarda bulunduklarını belirten Savaş ,kurulacak işbirlikleriyle, 2 ülke arasında yüzyıllardır var olan kardeşlik bağlarının güçleneceğine ve KKTC’nin bağımsızlığına katkı sağlanacağını ifade etti.

Protokolün ardından ilk faaliyet olarak Nisan ayında açılacak Botanik Expo ‘da KKTC Bahçesi oluşturarak Kıbrıs Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir mutfak oluşturacaklarını dile getiren Savaş, Hatay’da KKTC’nin bundan böyle daha fazla tanıtılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Barış Harekatından sonra, Hatay’dan çok ciddi bir nüfusun Kuzey Kıbrıs’a yerleştiğini , iki ülke arasında özel ilişkiler olduğunu anımsatarak, Girne ile Hatay şehirleri arasında imzalanan protokolün , hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyük değer kazanan yerel yönetimlerin, genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan kardeşlik protokollerinin, kültürel ,siyasi, ekonomik, sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışma oluşmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Protokolün ardından ,Girne ve KKTC’nin Hatay ‘da kalıcı olarak tanıtılacağını dile getiren Tatar, Hatay ve Girne arasında deniz ulaşımının oluşturulması yönündeki çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını diledi.

KKTC’nin gücünü Anavatanı Türkiye’den aldığını anımsatarak, Havayolu seferleri yanında, Hatay ve Girne arasında deniz taşımacılığı faaliyetlerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu iletişimin kurulmasıyla Hatay ve KKTC arasında ekonomik, kültürel ,sosyal bağların da gelişeceğini ifade etti.

Tatar, imzalanan protokolle, Hatay ve Girne’de yaygın olarak yapılan Zeytinciliğin de geliştirileceğine inanç belirtti.

KKTC’de bütün siyasi engellemeler ve izolasyonlara rağmen, kültürüyle insanıyla, ekonomik alanda yatırım yapan girişimcileriyle büyük bir dinamizm olduğunu kaydeden Tatar, iki şehir arasında önemli bağlar oluşturacak protokole şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Girne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolüne imza konuldu.