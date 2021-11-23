  • BIST 1.784,56
  • Altın 732,98
  • Dolar 12,9368
  • Euro 14,4566
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Girne Ve Hatay Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

» »
Girne  Belediyesi ile  Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında, bugün , kardeş şehir protokolü imzalandı.
Girne Ve Hatay Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Girne  Belediyesi ile  Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında, bugün , kardeş şehir protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi yeni Hizmet Binasında yer alan protokol imza törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak, şahitlik etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Törende konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şehirlerde yaşam devam ederken,  etkileşim, bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımının büyük önem taşıdığını belirterek, belediye olarak, bu paralelde kentlerde bir gelenek haline gelen kardeş şehir olgusunu yaratmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Her iki şehirde bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşacak…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şahitliğinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi   ile Kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Güngördü, yakın coğrafyayı paylaşan şehirler arasında imzalanacak  protokolle, iki şehir ve insanlarının, ekonomik, kültürel , sosyal , tarihi,  birikimlerini ve  her iki kent için çok önemli bir ürün olan Zeytin , zeytin ağaçları, tarım teknikleri,  zeytin ve yan ürünlerinin geliştirilmesi   konusunda bilgi ve tecrübelerini   paylaşacağına inanç belirtti.

Nüfusu 2 milyon üzerinde olan Hatay ile 100 bin olan Girne’nin, birçok alanda işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunmasına olanak yaratacak kardeş şehir protokolünün,  Girne’ye büyük kazanımlar yaratacağına inanç belirten Güngördü, bu imkanı yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkürlerini sundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı  Doçent Doktor  Lütfü Savaş da, yerel  yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşması,  temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının , karşılıklı fayda yaratacağına vurgu  yaparak, bu bağları kurarak , sosyal , kültürel , siyasi,  ekonomik  birçok alanda , birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.

Dünyada artık, merkeziyetçilikte, yerelden kalkınma,  yereldeki  imkanları maksimum seviyede kullanarak bir şehre  değer katma   trendinin ön planda olduğunu belirten Savaş,  bunun Avrupa’nın  bugün ulaştığı pozisyonda önemli bir yeri olduğunu  kaydetti.

Merkezi hükümetlerin yereli çalışırken makro seviyede bakış açısıyla hareket ettiğini ancak  yerel yöneticilerin  konuyu daha mikro seviyede görerek, o ilçenin şehrin artıları, beklenti ve imkanlarını göz önünde bulundurarak, yerel halkla işbirliği içinde kente ivme kazandıracak, maksimum  kazancı elde edecek projeleri  düşünmek zorunda olduğunu söyleyen Savaş,  şehirlerine bu perspektifle bakarak geleceğe taşımak isteyen  belediyelerin  işbirliğinin   büyük önem taşıdığını belirtti.

İmzalanan protokolle, Girne belediyesi ile  karşılıklı güzle bir işbirliği sağlanacağına inanç belirten  Savaş, her iki tarafın bu protokolü  kendi şehirlerinin refahı için  değerlendireceğini dile getirdi.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun, KKTC’nin her alanda geliştirilmesine katkı sağlanması talimatıyla,  CHP’li Belediye başkanları olarak , 3 gündür ülkedeki   belediyelerle  temaslarda bulunduklarını belirten  Savaş ,kurulacak işbirlikleriyle, 2 ülke arasında yüzyıllardır var olan kardeşlik bağlarının güçleneceğine ve  KKTC’nin bağımsızlığına katkı sağlanacağını  ifade etti.

Protokolün ardından ilk faaliyet olarak Nisan ayında açılacak Botanik Expo ‘da KKTC Bahçesi oluşturarak Kıbrıs Türk yemeklerinin tanıtıldığı bir mutfak oluşturacaklarını dile getiren Savaş, Hatay’da KKTC’nin bundan  böyle daha fazla tanıtılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Barış Harekatından sonra, Hatay’dan çok ciddi bir nüfusun  Kuzey Kıbrıs’a yerleştiğini , iki ülke arasında özel ilişkiler olduğunu anımsatarak, Girne ile Hatay şehirleri  arasında imzalanan protokolün ,  hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyük değer kazanan yerel yönetimlerin,  genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan  kardeşlik protokollerinin,   kültürel ,siyasi,  ekonomik, sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışma oluşmasına  önemli katkı sağladığını belirtti.

Protokolün ardından ,Girne ve KKTC’nin Hatay ‘da kalıcı olarak tanıtılacağını dile getiren Tatar, Hatay ve Girne arasında deniz ulaşımının oluşturulması yönündeki çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını diledi.

KKTC’nin gücünü Anavatanı Türkiye’den aldığını anımsatarak, Havayolu seferleri yanında, Hatay ve Girne arasında deniz taşımacılığı faaliyetlerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu iletişimin kurulmasıyla  Hatay ve KKTC arasında ekonomik, kültürel ,sosyal  bağların da gelişeceğini ifade etti.

Tatar, imzalanan protokolle, Hatay ve Girne’de yaygın olarak yapılan Zeytinciliğin de geliştirileceğine inanç belirtti.

KKTC’de bütün siyasi engellemeler ve izolasyonlara rağmen, kültürüyle insanıyla,  ekonomik alanda yatırım yapan girişimcileriyle  büyük bir dinamizm olduğunu kaydeden Tatar, iki şehir arasında önemli bağlar oluşturacak protokole şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Girne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolüne imza konuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu, Girne'de “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” konusunu irdeledi19 Kasım 2021 Cuma 13:22
  • Girne Belediyesi'nden çocuk semineri18 Kasım 2021 Perşembe 11:02
  • Güngördü, (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Ve Konsey Toplantısına Katıldı16 Kasım 2021 Salı 17:01
  • Girne Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çevirimiçi Seminer Düzenliyor16 Kasım 2021 Salı 15:54
  • Girne'de “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı16 Kasım 2021 Salı 12:00
  • Girne’de bazı bölgelerde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak16 Kasım 2021 Salı 09:52
  • Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni Düzenlendi15 Kasım 2021 Pazartesi 17:49
  • “Çocuk Görüşme Odası” Açılışı Gerçekleştiriliyor.11 Kasım 2021 Perşembe 16:03
  • “Geleceğini Şekillendir” Projesi, Başlıyor11 Kasım 2021 Perşembe 15:38
  • DP'ye Girne'de yeni katılımlar07 Kasım 2021 Pazar 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti