Girne ve Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak!

Şebekelerdeki proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne ve Lefke ilçesindeki bazı yerleşim birimlerine bir süre elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği, yarın Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 13.00 ile 16.00 saatleri arasında olacak.
AŞAĞI CENGİZKÖY
Öte yandan Lefke ilçesinde Aşağı Cengizköy Beş Evler bölgesine de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
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