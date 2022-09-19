Girne ve Lefkoşa devlet hastaneleri “yer yok” dedi...

Alsancak’taki evinde rahatsızlanan Hatice Savaşır’ın acilen yoğun bakıma alınması gerekiyordu ancak ambulansla götürüldüğü Girne ve Lefkoşa devlet hastaneleri “yer yok” diyerek talihsiz kadını oradan oraya sürdü.

Savaşır, Mağusa hastanesine ulaştıktan 15 dakika sonra son nefesini verdi.

YEDİ SAAT SÜREN SEVK

Artan nüfus nedeniyle hastanelerde yer bulamayan yurttaşlar sistemin bozukluğunu canıyla ödemeye devam ediyor. Bugün Kıbrıs’a konuşan oğul Ali Savaşır, “Acilen hastaneye yatırılması gereken annemi saatlerce oyaladılar. Alsancak’tan saat 17.00’de yola çıktık saat 24.00’te Mağusa’da yer bulduk. Kaldırımda beklerken 15 dakika sonra annemi kaybettik” dedi.

HİÇBİR ŞEY DOĞRU GİTMİYOR

Acılı oğul Ali Savaşır, “En çok ağrıma giden şey sanki sinemaymış, düğün salonuymuş gibi ‘yerimiz yoktur’ dediler. Biz ne dertte onlar ne dertte. Sistem çökmüştür. Sağlam bir şey kalmadı. Bir yurttaş olarak sağlık hizmeti bile alamayacaksak ne anladım ki o işten. Hiçbir şey doğru gitmiyor” diyerek isyanını dile getirdi.

Bugün Kıbrıs