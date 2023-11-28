Girne ve Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonları Sonuç Verdi, 5 Tutuklama Gerçekleşti

Kıbrıs'ta Büyük Çaplı Uyuşturucu Operasyonu: Girne'de Gerçekleşen Baskında Elde Edilen Delillerle İki Grup Tutuklandı

27 Kasım 2023 tarihinde, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E.W. (E-28), P.C.O. (E-25) ve H.L.M.J. (K-24) isimli üç şüpheli, birlikte bulundukları ikametgahlarında yapılan arama sonucunda yaklaşık 152 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile birlikte hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4700 TL, 65 İngiliz Sterlini, 65 Euro ve 5 ABD Doları nakit para ile yakalandı. Şahıslar tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.

Aynı gün, Lefkoşa'da İ.Y. (E-23) isimli bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise İ.Y.'nin tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edildi. İ.Y. tutuklanarak soruşturma devam etmektedir