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Girne ve Mağusa'da 3 kişi sahte evraktan tutuklandı

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Girne ve Mağusa'da 3 kişi sahte evraktan tutuklandı
Girne ve Mağusa'da 3 kişi sahte evraktan tutuklandı

SAHTE BELGE DÜZENLEMEK, TEDAVÜLE SÜRMEK VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK
14.02.2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında,  Gazimağusa’da faaliyet gösteren Castleways isimli kiralık araba şirketine giden F.Y.L.(E-25)’nin, konu işyerine başka bir şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahıs adına düzenlenmiş ehliyeti verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek iki günlüğüne araç kiralayıp araç kiralama sözleşmesini imzalamak suretiyle sahte belge düzenleyip, işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE RESMİ EVRAK TEDAVÜLE SÜRMEK      
15.02.2018 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de, yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan A.D.(E-27) ve M.A.(K-42)’nın tasarruflarında iki adet sahte Bulgaristan pasaportu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(E-42) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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