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Girne ve Mağusa'da elektrik kesintisi!

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Girne bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Girne ve Mağusa'da elektrik kesintisi!

Girne bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Doğanköy’ün güney kısmı, Beyaz Ev, Boğaz Piknik Alanı ve çevresi, Eminağa Garden ve çevresi ile Girne-Lefkoşa ana yolu ve civarında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine de bugün elektrik verilemeyecek Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi. Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler ve civarında kalan bölgeye de elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 12:00- 14:00 saatleri arasında olacak.

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