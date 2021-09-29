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Girne ve Mağusa'da elektrik kesintisi!

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Alsancak bölgesinde bugün, bakım onarım çalışması nedeniyle 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Girne ve Mağusa'da elektrik kesintisi!

Alsancak bölgesinde bugün, bakım onarım çalışması nedeniyle 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında; Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, Yeniboğaziçi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine bugün 6 buçuk saat elektrik verilemeyecek.


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.30 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

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