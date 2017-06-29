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Girne ve Mağusa'da huzur operasyonu

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Girne ve Mağusa'da huzur operasyonu
Her iki bölgede de dün gerçekleşen operasyonda kumarhane, disko, kahvehane ve pansiyonlar denetlendi.

Polis Baısn Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 11:00-14:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlendi.

Açıklamada, operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam on altı kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

9 KİŞİ KAÇAK OLARAK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca operasyon sırasında dokuz kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontroller sonucu ise toplam 320 araç kontrol edilip, suç işlediği tespit edilen 56 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Öte yandan yine geçtiğimiz gün saat 21:00-05.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren disko, kahvehane ve pansiyonların kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği kaydedildi.

4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dört kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontroller sonucu toplam 675 araç kontrol edilip, suç işlediği tespit edilen 112 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 5 araç trafikten men edildi. 

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