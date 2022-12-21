  • BIST 5.429,13
  • Altın 1091.989
  • Dolar 18.6578
  • Euro 19.8346
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Girne ve Mesarya’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

» »
Girne ve Mesarya’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak
Girne ve Mesarya’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne ve Mesarya’da bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

GİRNE’DE 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kesintiklerin yapılacağı bölgeler şöyle:

“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi.”

MESARYA’DA 1 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK, bugün Mesarya’daki bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile 10.30 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine elektrik verilemeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 154 Vaka!21 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • İşte BRT'nin yayından kaldırdığı olaylı o video21 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması21 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Hademeler Cumhurbaşkanlığı'na Yürüdü21 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • “Zeus-1” hedefinde 2-3 Tfc’lik doğal gaz yatağı bulundu21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
  • Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)21 Aralık 2022 Çarşamba 13:05
  • Maypa vefat etti!21 Aralık 2022 Çarşamba 12:56
  • Üstel: 21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkü İçin Unutulması İmkansız Bir Gerçektir21 Aralık 2022 Çarşamba 11:32
  • 13. Maaş nedir? Neden verilir?21 Aralık 2022 Çarşamba 10:42
  • 10 gün trafiğe kapalı yol...21 Aralık 2022 Çarşamba 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti