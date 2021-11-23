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Girne ve Minareliköy'de iki ani ölüm

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne ve Minareliköy'de iki ani ölüm
  1. 22.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin Petr TİMUCHENKO (E-70), kalmakta olduğu  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

  1. 23.11.2021 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkşa Minareliköy’de sakin Ahmet KÜÇÜK (E-57),  kalmakta olduğu  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmış olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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