Girne ve Yeşilyurt'ta Ardı Ardına Trafik Kazaları

Girne'de İlk Kaza: Saat 15:30 sıralarında Girne'de, Naci Talat Caddesi üzerinde, Osman ALKAN (E-73) yönetimindeki JU 673 plakalı araç, Çelebi Sokağa dikkatsizce dönüş yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İsmail ŞANLIER'e (E-70) çarptı. Kaza sonucu yaralanan İsmail ŞANLIER, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve cerrahi serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Girne'de İkinci Kaza: Aynı gün saat 17:00 sıralarında Girne'de, 19 Mayıs Caddesi üzerinde, Alexandr STEPANOV (E-40) yönetimindeki NL 646 plakalı araç, karşıdan gelen ve düz yoluna devam eden araçlara öncelik hakkı vermeden Güneş Sokağa dikkatsizce dönüş yapan Birkan YALÇIN'ın (E-21) yönetimindeki RN 140 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Birkan YALÇIN yaralandı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi edildi ve müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Yeşilyurt'ta Üçüncü Kaza: Aynı tarihte saat 21:00 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, Metin KUŞÇU (E-46) yönetimindeki JV 041 plakalı araç, 247 ml alkol etkisi altında, önünde aynı yönde seyreden ZRA 584 plakalı aracı geçerken, aniden şerit değiştirmeye çalışırken Mohammad A. MOHAMMADYAR'ın (E-24) yönetimindeki ZRA 584 plakalı araca çarptı. Neyse ki, bu kazada yaralanan olmadı ancak JV 041 plakalı araç sürücüsü Metin KUŞÇU tutuklandı. Soruşturma halen devam ediyor.
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