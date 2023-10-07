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Girne yasta... Gülseren Ataker, evinde ölü bulundu...

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Girne’de sakin 62 yaşındaki Gülseren Ataker kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.
Girne yasta... Gülseren Ataker, evinde ölü bulundu...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 04.00 sıralarında, Girne’de sakin 62 yaşındaki Gülseren Ataker’in kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadığı ve ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı açıklandı.

Polisin her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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