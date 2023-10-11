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Girne "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi"nin Pazartesi tamamlanması bekleniyor

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Girne trafiğinin iyileştirmesi amacıyla başlatılan projelerden üçüncüsü olan "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi" kapsamındaki çalışmaların Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
Girne "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi"nin Pazartesi tamamlanması bekleniyor

Girne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar Girne Belediyesi ve Bel-Paz ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un, göreve geldikten sonra ilk olarak Boğazyolu Caddesi - Kaçış Yolu’ projesini hayata geçirdiği, ardından ikinci proje olarak "Lefkoşa Çemberi – Hirondel Işıklı Kavşak Projesi"nin tamamlanmasını sağlayarak, Girne trafiğinin bir nebze rahatlamasını sağladığı kaydedildi.

Projelerin üçüncü ayağı olan Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’nin ise 16 Ekim Pazartesi günü tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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