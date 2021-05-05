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Girne’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenleniyor

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Girne Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Yaşamak için ve paylaşmak için engel yok” sloganıyla farkındalık ve kaynaşma etkinliği düzenliyor.
Girne’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenleniyor

“YAŞAMAK İÇİN VE PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK”

Girne Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Yaşamak için ve paylaşmak için engel yok” sloganıyla farkındalık ve kaynaşma etkinliği düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bölgede yer alan Özel Eğitim Merkezi ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi okulları, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Engelli Birimi üyeleri ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kısıtlı sayıda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak katılımlarıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, 10 Mayıs Pazartesi saat 10:00’da Karaoğlanoğlu bölgesi Hüseyin Köle Sokak’ta “Engelsiz Fidanlığı” Ağaç Dikimi etkinliği; 11 Mayıs Salı günü saat 10:00’da, Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) önünde Ramadan Cemil Meydanında, “Kuş Yuvası Boyama Etkinliği” gerçekleştirileceği kaydedildi. 

Öykü Yarışmasına son katılım 1 Haziran 2021

Öte yandan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın “Hayatın içinde, Hayatın Dışında Engelli Bireylerin Yaşamı”  konusuyla düzenlenecek, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmaya son katılımın 1 Haziran 2021 olduğuna dikkat çekildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, engelli bireylerin toplum içinde rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve onlara yönelik fırsatların eşitlenmesini sağlamak için her kurum ve kişiye görevler düştüğünü ifade etti. Güngördü, “Bu özel bireylere daha güzel bir yaşam sunabilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için elimizden geleni her zaman yapacağız. Sevmek, yaşamak ve paylaşmak için engel yoktur” dedi.

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