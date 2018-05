Girne'de 10 dükkan soydu, yakayı sonunda ele verdi

Nisan - Mayıs ayları içerisinde, Girne bölgesinde meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.Y.(E-29) tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili olarak Girne, Alsancak, Çatalköy ve Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren on ayrı iş yerinin bahse konu şahıs tarafından açılarak hırsızlık yapıldığı tespit edilmiştir.

Girne’de faaliyet gösteren “Şapqa” isimli iş yerinden toplam 600 TL nakit para, Yemen Kahvesi isimli işyerinden yazar kasaı ve kasa içerisindeki 300 TL para, Küp Döner isimli işyerinden 900 TL nakit para, Çatalköy’de faaliyet gösteren The Crispy Squid restorandan 80 TL para, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Kings Kebab isimli işyerinden bahşiş kutusu ve yazar kasanın para bölmesini, Dere Plaza Cafe isimli işyerinden yazar kasa ve içerisindeki yaklaşık 50 TL bozuk para, Alsancak’ta faaliyet gösteren Nülten Oral Kuaför isimli iş yerinden yazar kasanın kasa bölümünü ve içerindeki 50 TL bozuk para olan 4 adet bahşiş kutusu, Garava Av Pazarı isimli işyerinden 150 TL para, The Children Place isimli işyerinden muhtelif ayakkabı ve giyim eşyaları ile 1 adet dizüstü bilgisayar şarj aleti ve bir adet cep telefonu şarj cihaz ve The Secret Fashion isimli işyerinden muhtelif iç çamaşırları ve kıyafetler ile kozmetik ürünlerinin çalındığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.