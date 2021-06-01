Girne’de 14 Kurşunla yaralanan Kenanoğlu dosyasını savcılık yeniden istedi!

Sahte kimlikle, “turist” gibi girdiler Kıbrıs’a...

İki kişiydiler.

18 Mayıs 2019 akşamıydı.

Bahis siteleri uzmanı olan Eray Kenanoğlu’nu Girne’de vurdular.

14 mermiden 8’i vücuduna isabet etti. O hastaneye yetiştirilirken tetikçiler Türkiye’ye kaçıyordu.

Kenanoğlu mucize bir şekilde ölümün kıyısından döndü. Avukatları savcılıklara, Adalet Bakanlığı’na, Interpol’e başvuru üstüne başvuru yaptı. Tetikçilerin isimlerini, adreslerini ve kimler tarafından korunduklarını açık açık belgeledi.

Ama tüm çabalara rağmen yaprak kımıldamadı. Saldırıyı gerçekleştirenler yıllardır yakalanmadı.

Ta ki...

Sedat Peker videolarına kadar...

Zira, Eray Kenanoğlu kendisine yapılan silahlı saldırının azmettiricisinin Sedat Peker olduğuna inanıyordu. Daha da ilginci, kendisi Peker’in eski sağ koluydu. Cezaevinde tanışmışlar, sonra da birlikte ortak iş yapmışlardı. Gelin görün ki dostluk zaman içinde düşmanlığa evrilmişti.

Kenanoğlu, suikast girişiminin perde arkasında Peker olduğu için tetikçilerin dahi aranmadığına inanıyordu. Haksız da sayılmazdı. O kadar başvurusu sonuçsuz kaldı.

Ama işte çok kısa bir süre önce...

Öğrendim ki savcılık Kenanoğlu cephesine ulaştı. Kurşunlu saldırıya dair belgelerin hepsini istedi. Belli ki bugüne kadar tozlu raflarda tutulan saldırı dosyasının kapağı açıldı.

Belki de kasten adam öldürmeye teşebbüsten iddianame yazılacaktı.

Evet... Soruşturma nereye evrilir, zaman gösterecek.

Benim asıl takıldığım nokta şu:

Bir silahlı saldırının soruşturulması için azmettirici olduğu söylenen kişinin tripotun üzerine kamera koymasını beklemenin neresi adalete sığıyor?

Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan yazdı.

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