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Girne'de 16 ayrı kişinin kredi kartından para çekerken yakalandı

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Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından birçok banka kartıyla çekim yaptığı tespit edilerek tutuklanan Tutku Yaren Canbaz dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne'de 16 ayrı kişinin kredi kartından para çekerken yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından birçok banka kartıyla çekim yaptığı tespit edilerek tutuklanan Tutku Yaren Canbaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Sami Güneş, 6 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00 sıralarında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki bir banka ATM’sinden birçok banka kartıyla çekim yaparken şüpheli görülerek, tespit edildiğini söyledi. Güneş, zanlının gözaltına alındığını, tasarrufunda 75 bin TL nakit para, 16 ayrı kişiye ait banka kartı ve cep telefonu bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının sözlü beyanında tasarrufundaki paranın illegal işlere ait olduğunu söylediğini aktardı. Güneş, yapılan soruşturma sonucu zanlının İlbet, Modabet ve Vip Casino isimli yasa dışı sitelere hizmet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru Güneş, zanlının evinde de arama yapıldığını, iki adet daha banka kartı ve cep telefonu bulunduğunu ifade etti.

Güneş, zanlının tasarrufunda ve evinde bulunan emarelerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı. Polis memuru Güneş, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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