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Girne’de 19-20 Kasım’da Çocuk Hakları Şenliği Düzenleniyor

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Girne’de 19-20 Kasım’da Çocuk Hakları Şenliği Düzenleniyor
Girne’de 19-20 Kasım’da Çocuk Hakları Şenliği Düzenleniyor

Girne Belediyesi, 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Bandabuliyada Çocuk Hakları Şenliği düzenliyor.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların hak ve özgürlükleri hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan program,19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00 da başlayacak.

Güçlü Çocuklar Eşit Haklar Atölyesi, Resim Atölyesi-Pankart Yapımı, çocuk hakları temalı masal atölyesinin gerçekleştirileceği birinci günde, çocukların haklarını oyunlar eşliğinde öğrenmesi planlanıyor. Aynı gün, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen, “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Atık Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Prensipleri” temalı ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni de yapılacak.

Etkinliklerin ikinci gününde, 20 Kasım 2022 Pazar günü 10.30 da başlaması planlanan etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale okulu öğrencileri müzik performansı sergileyecek, ardından da çeşitli yarışmalar ve oyunların yer alacağı çocuk partisi düzenlenecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çocuk Hakları Günü nedeniyle belediye tarafından düzenlenecek, çocukların hem eğlenip hem de hakları konusunda bilinçlenmesini sağlayacak etkinliğe tüm çocukları davet etti.

 

“KENTİMİZDE ÇOCUK ODAKLI POLİTİKALARA ÖNEM VERİYORUZ”

 

Güngördü, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların eşit, özgür, barış içinde yaşamalarının önemine işaret etti. 

 

Girne Belediyesi’nin çocuk odaklı politikalarıyla hem kentte hem de bölgedeki tüm çocuklar için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güngördü, “Tüm çocukların haklarının farkında olması, güven içerisinde yaşaması için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.

 

Çocukların oyun oynayabilmesi,  eğitim alabilmesi, gelişimi için fırsatlar bulabilmesinin önemine de dikkat çeken Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında 2022 yılı içerisinde çocuklara yönelik 25 atölye düzenlendiğini kaydetti.

 

Çocuklar için Türkçe, İngilizce, satranç, bilgisayar, dans gibi kurs imkanı sağlandığını ayrıca Kültür Merkezi’nde de tiyatro ve resim kursu ile de çocukların eğitim ve gelişiminin desteklendiğini ifade eden Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin psikolojik ve sosyolojik olarak çocuk ve ailelere destek sağlamak için her zaman hazır olduğuna da dikkat çekerek, aynı zamanda ihtiyaçlı tüm çocukların yanında olmak için çalıştıklarını belirtti.

 

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