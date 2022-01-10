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Girne'de 195 mlgr. alkollü içki tesiri altında kaza yaptı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Girne'de 195 mlgr. alkollü içki tesiri altında kaza yaptı

09.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Mahmutcan KARAAHMET (E-21), yönetimindeki SU 294 plakalı araç ile 195 mlgr. alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak girişinde önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı dikkatsizce sağdan geçmeye çalışması sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Habıb Ur RAHMAN (E-25) yönetimindeki SP 871 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Habıb Ur RAHMAN, kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. SU 294 plakalı araç sürücüsü Mahmutcan KARAAHMET ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam eder.

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