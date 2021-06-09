Girne'de 197 işyeri denetlendi

Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, 20 Mayıs - 07 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Toplamda 197 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili denetlenirken yasal yükümlülükleri açısından eksikleri tespit edilen 1 işletme faaliyeti durdurularak mühürlendi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 20 Mayıs – 07 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 197 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Girne Belediyesi, Covid-19 Pandemisinin tüm dünyayı etkilemeye halen devam ettiği bugünlerde ticari hizmet veren işletmeleri Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yayınlanan genel Covid önlemlerinin alınmasıyla ilgili resmi kontrollerle takip etmeye ve bu kontrollerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Cezai yaptırımlar

Girne Belediyesi, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yaptığı hijyen kontrollerinde sağlık karneleri ve haftalık rutin PCR testleri ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen 1 işyerinin faaliyetini durdurarak mühürledi. Gıda ve yiyecek içecek ile ilgili 4 işyerine Pandemi önlemleri ile ilgili çalışma koşullarında eksikleri tespit edildiği için 3 işyerine de gıda hijyeni, sağlık koşulları ve yasal yükümlülüklerindeki eksiklikler nedeniyle para cezaları kesilmiş, genel işyeri kontrolleri kapsamında da 5 işyerine kapatma ihbarı ve 51 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verilmiştir.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğünü belirtilen yetkililer, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirttiler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü :

“Açılımların neredeyse tüm sektörlerde tamamlandığı şu günlerde tüm Dünya üzerinde etkisi halen devam eden Covid 19 Salgınından korunmak için tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Ekonomimizin canlılığı hayatın sürdürülebilirliği için ihtiyacımız olan hareketliliği ve sosyalleşmeyi Covid Pandemi önlemleri çerçevesinde yürütmeye özen göstermemiz zaruridir. Bizler Belediye olarak işletmelerin Pandemi önlemlerinin alınması konusunda yasal denetimlerini kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Değerli halkımızın da maskelerini, kişisel sosyal mesafelerini ve el hijyenlerini özenle korumaları önem taşımaktadır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Global düzeydeki bu salgının en kısa zamanda tamamen kontrol altına alınmasını ve tüm dünya insanlığının sağlıklı günlere kavuşmasını dilerim. ” dedi.