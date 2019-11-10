Girne'de 3 milyon 50 bin sterlinlik vurgun

Girne’de Hüseyin Cahit’ten 7 milyon 50 bin sterlin değerinde şehir merkezindeki dükkanları satın alıp, 4 milyon sterlin ödeme yapan Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş, büyük bir vurgun yapmakla suçlanıyor.

Mehmet Altınbaş ile Orkun Altınbaş’ın, Hüseyin Cahit’ten 7 milyon 50 bin sterline Girne şehir merkezindeki dükkanlarını satın alıp, 4 milyon sterlin ödedikleri, geri kalan miktara ileri tarihli çek yazdıkları ancak Cahit’in vefat etmesiyle, sahte belgelerle bu parayla başka mallar satın alınmış gibi gösterildiği iddia ediliyor.

(MHA)