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Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü

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Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü
Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü

Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü

22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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