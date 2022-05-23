Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü
22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Girne'de 38 yaşında kadın aniden öldü
22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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