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Girnede 38 yaşındaki kişi Akciğer embolisinden hayatını kaybetti

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38 yaşındaki Maksym Mamaiev'in ölüm nedeni “akciğerde emboli atması” olarak açıklandı.
Girnede 38 yaşındaki kişi Akciğer embolisinden hayatını kaybetti

Girne’de sakin Maksym Mamaiev (E-38) dün saat 06.15 sıralarında; ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğerde emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi. 

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