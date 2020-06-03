Girnede 38 yaşındaki kişi Akciğer embolisinden hayatını kaybetti

Girne’de sakin Maksym Mamaiev (E-38) dün saat 06.15 sıralarında; ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğerde emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.
Girne’de sakin Maksym Mamaiev (E-38) dün saat 06.15 sıralarında; ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğerde emboli atması” sonucu olduğu tespit edildi.
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