Girne'de 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirdi

Girne'de Ağustos ve Aralık 2019 tarihleri arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından tutuklanan Türkay AYKUTLU dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu Ağustos 2019 ve Aralık 2019 ayları içerisinde Girne’de, Lefkoşa’da sakin zanlı Türkay Aykutlu’ya, Girne’de faaliyet gösteren Kayser Gsm Ltd.’e ait Ziraat Bankası keşideli toplam 26 adet çekin ciro ettirilip paranın geri getirilmesi için verilen çeklere toplam 701,225 TL meblağ yazıp karşılıklarını ciro ettikten sonra adı edilenlere 280,575 TL ödeyip kalan 420,650 TL’yi teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Türkay Aykutlu'nun mahkeme emri gereği tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını, Merkez Bankası ile diğer bankalara yazı yazıldığını, dökümlerin beklendiğini söyledi. Polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.