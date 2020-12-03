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Girne'de 5 Hemşire, 2 doktor karantinaya alındı

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Girne'de 5 Hemşire, 2 doktor karantinaya alındı
Girne'de 5 Hemşire, 2 doktor karantinaya alındı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Girne’de bir hemşirenin covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişme sonrası 5 hemşire ve 2 doktorun tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

Girne Akçiçek Hastanesinde yapılan Covid 19 testleri sonucunda maalesef acil serviste çalışan bir hemşiremizin hastalığa yakalandığı tüm üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşırız. Meslektaşımız karantinaya alınmış olup sağlık durumunun iyi olması moral vericidir.Kendisine acil şifalar dileriz.Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımızda tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır. Tüm halkımızı maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstermelerini yinelerken,gerekli görülmesi halinde üyelerimiz ve kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir. Saygılarımızla..

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